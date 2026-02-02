【その他の画像・動画等を元記事で観る】 あReoNaが2026年1月31日、千葉・幕張メッセ イベントホールにて開催された『リスアニ！LIVE 2026 SATURDAY STAGE』に出演し、全6曲を歌いきった。 ■堀江晶太とサプライズ共演含む全6曲で初日トリを飾る 『リスアニ!LIVE 2019』の初出演から数えて5回目の出演となるReoNaは、今回初日のトリを務めることに。ライブは代表曲である「ANIMA」（TVアニメ『ソードアート・