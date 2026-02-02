2月2日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― ＪＲ東日本 [東証Ｐ]決算月【3月】2/2発表 株主サービス券の発行基準を300株以上→100株以上に引き下げ、「NewDays」で5％割引となる新メニュー等の設定や既存メニューの変更を行う。 株探ニュース