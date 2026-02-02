3日は節分です。節分に食べると縁起が良いとされるのが恵方巻。県内では、恵方巻の販売が始まっていますが、節分にあわせ変わり種の商品もあるようです。2日朝、鹿児島市の商業施設を訪ねると…。（記者）「総菜売り場には様々な種類の恵方巻がずらりと並んでいる」海鮮を使った恵方巻から、韓国風のものまで約40種類が並べられていました。節分は3日ですが、早速、買い物客の姿もありました。（買い物客・男性）「船に乗