城島茂が、2月1日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）で、番組継続への熱い意志を宣言をしたことが話題となっている。「この日、城島さんは、timelesz・松島聡さん、なにわ男子・藤原丈一郎さんとともに北海道・函館へ。番組開始から31年、一度も釣れたことがないクロマグロを狙うため、マグロ釣りのスペシャリスト・我妻さんの船で、津軽海峡に出たのです」（芸能記者）だが海は大荒れで、しかもリールを電動ではなく