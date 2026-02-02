31日と1日、鹿児島市の甲突川に「川床」が現れました。飲食ブースが設けられ、訪れた人はいつもとは違う空間を楽しんでいました。焼きたてのピザにアツアツのおでん。これらのグルメを楽しんでいた場所は？(記者)「甲突川にはいつもと違うスペースがつくられました。飲食を楽しむことでき来場者は非日常空間を楽しんでいます」県が1日と31日の2日間、試験的に行った「水辺のアウトドアダイニング」。約60畳の川