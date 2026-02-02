人気サッカー漫画『ブルーロック』（2026年夏公開）の実写映画の追加キャストが発表された。雷市陣吾役は石川雷蔵が担当する。あわせてソロビジュアルが公開された。【写真】顔そっくり！髪の毛が…『ブルーロック』実写映画の雷市ビジュアル雷市陣吾は、攻撃的な性格の青年で金髪がトレードマーク。試合中も敵味方問わず周囲を威嚇するなど荒々しいプレーが目立つが、座右の銘は「セクシーフットボール」。華麗なシュートテク