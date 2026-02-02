ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」（運営：理想実業）は2日、TVアニメ『呪術廻戦』とのコラボレーションを2月25日から開始すると発表。限定メニュー、グッズなどを公開した。【画像多数】食べられるか…特級呪物「宿儺の指」を完全再現したチャーシューなどコラボメニュー＆グッズコラボの旗艦店となる、大阪・御堂筋店と東京・アトレ恵比寿店には、特級呪物「宿儺の指」を完全再現したチャーシューが数量限定で登場する