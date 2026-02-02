総務省は、今回の衆議院選挙で公示日翌日の先月28日から今月1日までの5日間に期日前投票を行った人は、456万2823人だったと発表しました。2024年に行われた前回の衆議院選挙の同じ時期と比べ11万8700人少なく、率にして2.54％減りました。総務省は期日前投票を積極的に利用するよう呼びかけています。