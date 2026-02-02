Photo: 佐々倉男子 昔からある道具なのに、マグネットで「浮かせる」という発想はありませんでした。アズマ工業「磁石でくっつく靴ベラ」（税込1,490円）は、玄関の金属扉やスチール面にマグネットで固定できるロングタイプの靴べら。全長約60cmで立ったまま使え、使い終わったらそのまま貼り戻せます。靴べらは「置く」より「貼る」ほうが動線がきれい