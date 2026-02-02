『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した高島江梨奈昨年8月にグラビアデビューし、"AI級の超絶美形美少女"と話題になった高島江梨奈（たかはし・えりな）ちゃんが、2月2日（月）発売『週刊プレイボーイ7号』のグラビアに登場。スタイルが良くて、ルックスも良くて、キャラクターも面白い。もう完璧すぎて！【写真】高島江梨奈のグラビア＊＊＊【HAKUEIがプロデュース】――アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバ