ママの膝の上を兄弟猫に譲った優しい猫さんでしたが、その表情を見てみると…。 話題の投稿は78.5万回再生を記録し、「空気が読める賢い子だね」「仕方ないニャ～って表情からの後悔している感がw」「世界一かわいい順番こ」といったコメントが寄せられています。 【動画：ママの膝の上を兄弟猫に譲った猫→『次の瞬間』…「ツボすぎるｗｗ」まさかの『表情』】 ママの膝の上を順番待ち TikTokアカウント『とらまるらん