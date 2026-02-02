タレントの住谷杏奈が1日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを報告。夫でタレントのレイザーラモンHGに祝福される様子などを投稿した。 【写真】今年20周年のラブラブ夫婦素顔のHGと寄り添い2ショット 住谷は「2026年2月1日、25歳の誕生日だと思い込んでいましたが、本当は43歳になったみたいです」と書き出し、「昨日と今日は仕事も予定も入れずに、久しぶりに家でずっとゴロゴロできま