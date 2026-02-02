オリックス・宮城大弥投手（２４）が２日、「日の丸モード」に突入した。チームメートの曽谷、若月とともに３月のＷＢＣ日本代表に選出された７年目左腕は、宮崎キャンプ初ブルペンで座った捕手に６６球。「ぼちぼちだったと思うし（体は）動けている感じはした」。大会使用球については「ボールは若干大きく感じるし、回転軸や回転数は日本のボールとは多少違うところがある。感覚をつかめれば」と感触を口にした。２３年の前