天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが1月18日、両国国技館で大相撲を観戦された。天覧相撲での愛子さまのご様子とともに注目されたのが、着用されていた桜色の振り袖だ。 学習院大学の卒業式でお召しになった振り袖と同じもので、卒業式のときは袴で見えていなかった全体が見えて、金色の短冊の中に菊などの花々が描かれた華やかな文様は新年にふさわしい「晴れ着」だった。 ネット上では「お召し物を大切に着ていらっしゃるのは