北海道旭川市役所＝25年9月北海道旭川市でいじめを受けた市立中2年広瀬爽彩さん＝当時（14）＝が2021年に自殺したのは市が適切な対応を怠ったためとして、遺族側が市に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟で、市が和解する方針を固めたことが2日、関係者への取材で分かった。20日に開会予定の定例市議会に関連議案を提出する見込みだ。旭川地裁が1月26日、非公開の手続きで双方に和解案を提示したことを踏まえた。和解案は、市