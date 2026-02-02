1月30日の早朝にJR常磐線をはじめとする3路線が運転を見合わせる鉄道トラブルが発生した。このトラブルによりサラリーマンや学生など約23万人が足止めされてしまい、負傷者や体調不良者などが続出したという。 トラブルの原因は、架線が切れたことによる停電で走行中の車両は停車を余儀なくされ、一部の乗客は最寄り駅まで線路を歩いて移動するなど大きな影響が出ていた。 一方でネットでは今回の常磐線トラブルに関しある