26歳で乳がんが見つかり、34歳の時におよそ2カ月の余命宣告を受けていたYouTuberのミミポポ（40）が、鼻血が止まらず救急搬送されたことを明かした。【映像】丸刈りにした姿＆止血後のミミポポブログで、がんの治療方法や抗がん剤治療の副作用で髪が抜ける前に丸刈りにした姿など、闘病の様子を発信してきたミミポポ。2026年1月の投稿では、副作用での不調は回復したものの、1時間も鼻血が止まらなくなってしまったことを報告