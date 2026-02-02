東京・上野、羽田空港、そして海を隔てた香港の中心部。多額の現金が狙われた3つの事件の関連性に注目が集まる中、鍵を握る香港の事件で2月2日に進展が。香港の事件とは、現地の両替店の前で日本人2人が襲われた現金5100万円の強盗事件です。香港の繁華街のど真ん中の通りで事件は起こり、発生の朝は、人通りも多かったということです。この事件からわずか3日後の2日、逮捕されていた6人のうち、強盗を共謀した罪で起訴されていた