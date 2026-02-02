バンビと娘がおもちゃで遊んでる動画を観ていたら、おもちゃの音につられてバンビも動画を観にきました。 本物のおもちゃじゃなくてごめんね！犬って本当おもちゃのあの音、大好きですよね。 音にはつられるバンビですが、実際におもちゃで遊ぶとわりとすぐ飽きるのが謎です。ちなみに動画はちょっとだけ観て、すっと去っていきました。