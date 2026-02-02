『第68回グラミー賞授賞式®』が、本日2月2日（日本時間）に開催。受賞結果が発表された。 年間最優秀アルバムは、バッド・バニーが『DeBÍ TiRAR MáS FOToS』で受賞。スペイン語楽曲が史上初めて主要部門を獲得した。年間最優秀レコードはケンドリック・ラマー & シザが「luther」で受賞。ケンドリックは今年最多の5部門を受賞した。ケンドリックは前回も年間最優秀レコー