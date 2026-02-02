山形市できょう事業者や労働者の代表、県などが参加し賃金引き上げの取り組みについての意見交換が行われました。 【写真を見る】引き上げが難しい現状も...事業者や労働者の代表が賃上げの取り組みについて意見交換（山形） 事業者からは、商品やサービスへの価格転嫁が進んでおらず賃金引き上げが難しいといった意見が出されました。 山形労働局で開かれた会議には、県や連合山形、金融機関などの代表者が参加しました