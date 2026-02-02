巨人の丸佳浩外野手が２日、春季キャンプ２日目に坂本らと居残り特打を行った。全体練習でサンマリンスタジアム宮崎でフリー打撃を行うと、個別練習の時間にフリー打撃を「おかわり」。１４３スイングで１６本のサク越えを披露したが「僕らより投げてくれる方の方がきついと思います」と涼しげな表情だった。外野手争いは激化しているが「監督もおっしゃったんですけど、蹴落としてというよりお互いを高め合ってレベルアップ