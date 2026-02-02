巨人で来日２年目のキャベッジ外野手が２日、新外国人選手・ダルベック内野手のサポート役に名乗りを上げた。キャンプ初日からダルベックのキャッチボール相手を務め、ウォーミングアップ中は次のメニューを説明する姿があった。２人は米マイナー時代から面識があったといい「去年の自分もそうだったように外国人選手の来日１年目は、大きな環境の変化に対応しないといけない。自分にできることがあればと思って、色々アドバイ