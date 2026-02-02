Number_iの新曲『3XL』のミュージックビデオが、公開から5日以内で再生回数1500万回を突破。SNSでは、何度も見てしまうというファンの感想が寄せられていました。1月29日にリリースされた『3XL』は、メンバーの平野紫耀さん（29）がプロデュースを手がけた楽曲。ピュアな恋心を描いた歌詞となっています。ミュージックビデオではポップな世界観が表現され、楽曲配信と同時にYouTubeで公開されると、当日に『YouTube Charts』の日本