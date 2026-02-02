「日本ハム２軍紅白戦、白組１−２紅組」（２日、かいぎんスタジアム国頭）特別ルールで行われ、１軍キャンプメンバーから参加の吉田賢吾捕手が、右翼線二塁打を含む２安打。今季から挑戦中の二塁でも、無難に２度の守備機会をこなした。視察した新庄監督は、ＤｅＮＡの主砲になぞらえ「牧賢吾？…じゃないか。吉田賢吾か。なってほしいね、牧くんみたいに」と期待。「今日みたいに、特に右方向に落とし方を知ってるし、カウ