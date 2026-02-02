「ミラクル・ガール」（８９年）、「ＺＵＴＴＯ」（９０）を大ヒットさせ、ショートカットのキュートなルックスでカリスマ的人気を誇った歌手・永井真理子（５９）が、２月１４日に、「男」「早くしてよ」などのヒットを持つ久宝留理子と埼玉・川越市やまぶき会館でバレンタインコンサートを開催する。久宝は１日、自身のＸで「今日はランチしながら永井真理子さんとバレンタインライブの最終作戦会議でしたいゃ〜絶対特別