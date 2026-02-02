おにぎりやパンを半額などに割引して販売し、もったいないをお得に変える新サービスがスタートしました。取材したのは、閉店時間が近づきつつあった東京・渋谷区のおにぎり専門店「OMUSUBI CAFE」です。2月1日午後7時半ごろ、お店に訪れた2人組は、通常1380円（税込み）の「おむすびセット」を半額の690円でお買い上げ。なぜ、それほど安くなったのでしょうか。半額になった訳は、1月末に日本でサービスを開始した「Too Good To Go