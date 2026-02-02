新日本プロレス２日の後楽園大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が次期挑戦者・成田蓮（２８）との前哨戦を制した。東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフは４日の東京ドーム大会で鮮烈デビュー。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬを破っていきなりシングルタイトルを手に入れた。１１日大阪大会ではＨ．Ｏ．Ｔの成田とのＶ１戦が早くも決定済みだ。この日の大会では矢野