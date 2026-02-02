舞台『2時22分 ゴーストストーリー』に出演する加藤シゲアキさんにお話を伺いました。客席で観るのが面白そうで、観られないのが悲しいです毎晩2時22分になると子供部屋から人の足音が聞こえ──という展開から始まるホラーサスペンス『2時22分 ゴーストストーリー』。2021年のロンドンで初演され話題を呼んだ舞台が、日本オリジナル演出で加藤シゲアキさん主演で上演される日本初演となる。「お話をいただいて台本を開いたら、前