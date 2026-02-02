春節（旧正月、2026年は2月17日）を控え、山東省平度市では輸出用キムチ加工企業が生産のピークを迎えている。中国新聞網が伝えた。作業場では海外市場の祝祭日ニーズに対応するため、受注した輸出分の生産に追われている。同市には33社の輸出用キムチ加工企業があり、製品は主に韓国や日本、東南アジアなどの国・地域に販売され、年間輸出額は約8億元（約176億円）に達する。（提供/人民網日本語版・編集/KM）