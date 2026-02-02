ダイハツ新型「軽・商用バン」初公開！2026年2月2日、ダイハツは軽商用車「ハイゼットカーゴ」をベースとした、同社初となる量産バッテリーEV（BEV）新型「e-ハイゼットカーゴ（イーハイゼットカーゴ）」を発表。同日より販売を開始しました。1957年の初代「ミゼット」以来、日本の“働く現場”を支え続けてきたダイハツ。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの新型「軽・商用バン」です！（41枚）今回発表された新型e-ハ