長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、2月27日（金）〜6月28日（日）の期間に開催するミッフィーづくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」で、新登場の「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」を展開する。【写真】ひょっこりミッフィーがかわいい！ 「スタッドハウス」前の様子■フォトジェニックな世界今回展開される「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」は、春に咲き誇る花々とミッフィーのかわいさが融合