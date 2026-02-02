職人が熟練の技術を競う全国大会技能グランプリが今月末から開かれるのを前に2日、県庁で壮行会が開かれ、県の代表の選手たちが活躍を誓いました。 県庁で開かれた壮行会には、県の代表の６人のうち建築大工・建具・フラワー装飾に出場する３人が出席しました。 技能グランプリは熟練の職人が建設や裁縫、料理など幅広い分野で日本一を競います。 大会は２年に一度開かれていて３３回目を迎えることしは、３０の職種で競