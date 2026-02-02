２月３日は節分です。 各地のスーパーなどでは、品ぞろえなどにもこだわり恵方巻き商戦が過熱しています。 節分に向けて各地のスーパーなどで、恵方巻商戦が過熱する中吉岡町にあるスーパー、フレッセイ吉岡店では２日から寿司売り場に恵方巻の特設コーナーが設けらました。 恵方巻きは、節分の日に、その年の縁起のいい方角恵方を向いて無言で巻きものを食べると、運を呼び込