今月８日の衆院選の投開票日を前に、山間地域などで交通手段がない高齢者の投票機会の確保につなげようと、高崎市が、小型バスを使った移動式の期日前投票所を開設しました。 高崎市では、高齢者の投票機会の確保のため、山間地域などで既存の期日前投票所の利用が困難な吉井、榛名、倉渕の市内６箇所でそれぞれ半日ずつ移動式の期日前投票所を開設しています。 去年７月に行われた参院選に続き二度目の取り組みで、参院選の時は