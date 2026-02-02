あすの節分を前に、一足早く豆をまいて厄払いです。 【写真を見る】あすは節分 一足先に｢鬼は外｣…とは言わず｢福は内｣ 福の神や鬼が名古屋市内の企業を回って厄除け 大須観音 大須観音では毎年2月3日の節分を前に、名古屋市内の企業などを回って豆をまく厄除けを続けていて、きょうはCBC本社に福の神や赤鬼、青鬼が集まりました。 ことしの恵方は「南南東」 大須観音の宝には鬼の面もあることから、厄払いでは「鬼は外」とは言