1日、新潟県南魚沼市のスキー場でコース外をスノーボードで滑っていたカナダ国籍の女性が滝つぼに転落し、搬送先の病院で死亡が確認されました。 死亡したのは、カナダ国籍で政府機関職員のアシュリー ケイ バーニスさん(39)です。警察によりますと、アシュリーさんは友人と旅行中にスキー場を訪れコース外を滑り、滝つぼに転落したということです。 消防などが午後6