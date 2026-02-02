鹿児島市を含む鹿児島1区は浮動票が多く、毎回、激戦が繰り広げられます。候補者4人の思いをたっぷり聞きました。KYTのHPの衆議院選挙の特設ページにノーカットで掲載しています。その一部をお伝えします。公示日の翌日と翌々日に行ったロングインタビュー。 自民党 前職の宮路 拓馬さんは…（宮路拓馬候補）「政策で勝負。政権選択の選挙です。高市政権のもと物価高を乗り越え、それでも物価高が留まる