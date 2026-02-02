衆院選は早くも中盤戦、公示後初の週末の1月31日・2月1日には舌戦が展開されました。 【動画】【静岡6区】激戦予想の静岡6区 公示後初の週末で3候補が舌戦を展開【衆議院議員選挙2026】 激戦が予想される静岡6区には届け出順に、参政党・新人の輦止保教候補、自民党・前職の勝俣孝明候補、中道・前職、渡辺周候補の三つ巴となっています。高市総理が応援に駆け付けたり、新党連携をアピールしたり、選挙戦はヒートア