佐渡市の子どもたちが、地域に伝わる伝統の『判のり作り』を体験しました。 佐渡市の沢崎地区に伝わる判のりは、機械を使わずに作ります。包丁で刻んだのりを1枚ずつ板に広げ、天日干しなどで乾燥させます。香りの強さとしっかりとした食感が特徴です。 伝統の作り方を次の世代に伝えようと、地元の小学5年生が『判のり作り』を体験しました。 ■体験した子ども 「難しいと思っていたけど、思ったより簡単でした。水を切