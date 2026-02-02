県立学校の教諭が約300人分の大学入学共通テストの自己採点結果を誤って生徒に共有していたことが分かりました。学校では全校集会を開き校長が謝罪したということです。県教育委員会によりますと1月30日、県立学校の教諭2人が生徒の受験校の情報を集めるため、大学コードを記載したファイルを生徒82人にオンラインで共有しました。しかし、そのファイルには1月に行われた大学入学共通テストを受けた313人分の自己採点の