衆院選の静岡県内8つの選挙区の争点を深掘りする企画、今回は静岡4区についてお伝えします。テーマは「港を生かしたまちづくり」。大きなポテンシャルを持つ清水港をどう生かすべきなのでしょうか？ 【写真を見る】【静岡4区】選挙区の争点を深堀り 大きなポテンシャルを持つ清水港をどう活用するか...候補者4人の主張は【衆議院選挙2026】 静岡4区には届け出順に、自民党・前職の深沢陽一候補、れいわ新選組・新人の鈴木