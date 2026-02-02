2月3日は「節分」です。 スーパーを展開するイオン九州では、「プチぜいたく」も楽しめる恵方巻が販売されています。 長崎市千歳町のイオンチトセピア店。 多くの買い物客が足を止めていたのが… （買い物客） 「(Q.この時期は毎年買う？)だいたい買う」 「玉子焼きが好きだから玉子巻きも入れた」 「私は半分のでいいなと思いながら、どうしようかな。子どもにすれば1本のほうがいい」