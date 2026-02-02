佐渡島の金山では、能登半島地震で落石があり一部の駐車場が使えなくなっていました。2日、開かれた遺産の保全整備に関する専門家会議で対策が完了したと報告されました。 駐車場の落石対策は、世界遺産登録の要件になっている受け入れ態勢の確保にも関わっていて、落石があった場所の補強や石を受け止めるネットを取り付ける作業が進められていました。 2日の会議で、工事が完了したと報告されました。使えなくなっていた金