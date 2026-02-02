衆議院選挙まであと6日です。県の選挙管理委員会は期日前投票の中間状況を発表しました。1日までの投票率は4.57％と前回を下回っています。県の選挙管理委員会によりますと今回の衆議院選挙で、県内では1月28日から1日までに5万8871人が期日前投票を済ませました。投票率は4.57％で前回の衆議院選挙の同じ時期と比べて0.99ポイント下回りました。国民審査の期日前投票は1日から行われており、県の選挙管理委員会は「国民審