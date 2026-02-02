週末に今シーズンの初戦を迎える明治安田J3のロアッソ熊本の片野坂知宏監督が2日県庁を訪れ、木村敬知事に監督就任の報告と今シーズンの意気込みを語りました。 ■片野坂知宏監督「応援してくれる方々が喜んでくれるサッカーを、そして結果をしっかりと突き詰めて今シーズン戦ってまいりたいと思います」■木村敬知事「ロアッソは希望と誇りの象徴。私たち県庁職員、また熊本県民として全力でロアッソ