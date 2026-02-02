トルコの深夜の住宅街でカメラが捉えたのは、次々と車に衝突する暴走車。午前2時過ぎ、脇道から現れた赤い車。バイクが向かった方向に曲がるのかと思いきや、そのまま直進。路肩に止まっていた車に激突しました。さらにこの後、思いもよらない事態に。赤い車がバックすると、今度は後ろに止まっていた車に衝突。別の角度からの映像を見ると、その直後、またしても別の車に突っ込みました。あわせて５台にぶつかった運転手は、車を