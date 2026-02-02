東京・上野の路上と羽田空港の駐車場で香港に現金を運ぼうとしていたグループが相次いで襲われた強盗事件で、羽田空港の事件現場から逃走したとみられる白い乗用車が、約３５キロ離れた神奈川県厚木市内の河川敷で発見されたことが捜査関係者への取材でわかった。ナンバープレートが外され、車内に消火剤がまかれていたという。警視庁は、乗っていた４人組が証拠隠滅を図ったとみている。捜査関係者によると、車は先月３０日正