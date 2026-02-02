“ミスター・プロレス”天龍源一郎が２日、７６歳の誕生日を迎えた。１日には東京・新木場１ｓｔリングで天龍プロジェクトのイベント「天龍祭」を開催。車いすに乗りながらも元気な姿でトークショーを行い、ファンからも祝福を受けたが、「よくしぶとく生き延びたなと。ジャンボ（鶴田）とか三沢（光晴）があの世に行っちゃっているのに、俺が残っちゃって。でも彼らが２０年前に伝えたことを俺がきれいに書き換えて、脚本をビシ