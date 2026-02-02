巨人が２日、宮崎春季キャンプ２日目を終えた。野手は午前中にキャッチボールやノック、ロングティーなどを行い、午後は打撃練習と個別練習。新外国人のダルベックや来日２年目のキャベッジは屋外でのフリー打撃で豪快なサク越えを連発したが、高卒６年目の中山も５６スイングで１３本のサク越えと両外国人に負けじと存在感を示した。橋上オフェンスチーフコーチは中山について問われると、「全体的に去年に比べるとペースが